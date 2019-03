Podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo no ar. Ouça!

Ouça como os quatro classificados para a semifinal do Campeonato Paulista estão se preparando para as duas partidas que decidirão quem fará a decisão do Estadual. No sábado, São Paulo e Palmeiras jogam no Morumbi e no domingo é a vez de Corinthians e Santos duelam na Arena Corinthians.

Podcast Corinthians: Carille mantém mistério no ataque para enfrentar o Santos

O técnico Fábio Carille deixou duas dúvidas no setor ofensivo do Corinthians para o duelo com o Santos, domingo, às 16h, em Itaquera, pela semifinal do Campeonato Paulista. Jadson e Sornoza disputam uma vaga no meio e Vagner Love e Pedrinho brigam por um lugar no ataque.

Podcast Palmeiras: Experiência do elenco pode pesar a favor no clássico

O Palmeiras encara o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista 11 anos depois do último encontro. Apesar do clássico e do tradicional equilíbrio desse tipo de jogo, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari pode levar vantagem por ter um elenco mais experiente, com jogadores com passagem por seleção brasileira. Já o rival, vai apostar em garotos das categorias de base.

Podcast Santos FC: Reforço, reforma e polêmica

O Santos enfrenta o Corinthians no domingo com a expectativa da torcida para saber como o time comandado por Jorge Sampaoli irá se comportar diante do rival. Antes do clássico, o lateral-esquerdo Jorge foi apresentado e o presidente José Carlos Peres deu uma declaração polêmica, que aflorou ainda mais os ânimos para a partida desde domingo.

Podcast São Paulo FC: Tricolor chega embalado para semifinal do Paulistão

Após duas vitórias diante do Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo chega embalado para o clássico com o Palmeiras, sábado, às 18h, no Morumbi, pela ida da semifinal do Estadual. O jogo de volta está marcado para o dia 7, às 16h, no Allianz Parque. Uma novidade do Tricolor para o jogo de sábado é a estreia do novo uniforme confeccionado pela Adidas, resgatando as origens do clube.