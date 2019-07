Podcast: ouça os boletins de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Ouça como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Podcast Corinthians: Carille insiste em Sornoza e time fica refém das bolas paradas

O Corinthians deve repetir contra o Montevideo Wanderers, na quinta-feira, a mesma equipe que empatou com o Flamengo no último domingo. Manter o time com Sornoza na armação das jogadas é deixar o time refém das jogadas de bola parada.

Podcast Palmeiras: saiba quanto o clube pode arrecadar com a Libertadores

A Copa Libertadores não é só sinônimo de prestígio futebolístico. A competição também pode trazer lucro. Apenas se passar pelo Godoy Cruz pelas oitavas de final, o Palmeiras pode receber cerca de R$ 4,5 milhões como premiação. Já que o valor ainda pode aumentar de acordo com as classificações obtidas, a equipe sonha em acumular mais R$ 80 milhões até o fim do ano.

'Podcast Santos FC': A um passo da liderança

Mais um podcast na área para falar sobre o desempenho do Santos contra o Botafogo e a chegada ao mesmo número de pontos do líder Palmeiras. Pela tabela, o peixe pode se tornar líder do campeonato nas próximas rodadas. Além disso, a contratação de Paulo Autuori para a gerencia de futebol do Santos. Ouça no player abaixo:

Podcast São Paulo FC: Time sai de oito jogos de jejum para cinco partidas invicto

O São Paulo encerrou o jejum de oito jogos sem vitória ao golear a Chapecoense por 4 a 0, na noite da última segunda-feira, no Morumbi. O técnico Cuca vibrou com o resultado positivo e disse que a o time saiu da sequência negativa para a série de cinco jogos de invencibilidade (quatro empates e a vitória sobre a Chape).