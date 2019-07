Podcast: ouça os boletins de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Ouça como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Com oito titulares pendurados, Carille vive dilema se poupa ou não contra o Fortaleza

Carille vive um dilema no Corinthians para o jogo de domingo contra o Fortaleza, fora de casa, pela 12.ª rodada do Brasileirão: poupar ou não poupar o time titular? A equipe tem oito pendurados, no meio da semana tem o jogo da volta com o Montevideo Wanderers e no próximo domingo, o clássico com o Palmeiras.

Palmeiras: Henrique 'Ceifador' e a volta para clube onde ganhou o apelido

O retorno do atacante Henrique Dourado ao Palmeiras, por empréstimo, sela a concretização de algumas curiosidades, O jogador retorna ao clube onde ganhou o apelido de Ceifador. Além disso, o camisa 19 reencontra a torcida depois de ter sido em dezembro de 2014 o primeiro palmeirense a marcar um gol no Allianz Parque, feito realizado em partida contra o Athletico-PR.

Santos: Sampaoli volta a reclamar da diretoria

Mais um podcast na área para falar sobre as reclamações do técnico Jorge Sampaoli em relação algumas situações que acontecem no clube, uma delas, é a renovação do zagueiro Gustavo Henrique. No final do mês, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça do Santos. Além disso, o confronto contra o Avaí, na Vila Belmiro, que pode dar a liderança ao peixe. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Equipe tenta embalar, e Igor Vinícius pede atenção ao Flu

Após acabar na última segunda-feira com o jejum de oito jogos sem vitória, o São Paulo agora tenta embalar o segundo triunfo no Campeonato Brasileiro. A equipe visitará o Fluminense neste sábado, às 19h, no Maracanã. O lateral-direito Igor Vinícius pediu atenção ao adversário.