Podcast: ouça os boletins de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Ouça como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Time enfrenta Wanderers de olho no clássico com Palmeiras

Carille pelo segundo jogo consecutivo mandará o Corinthians a campo com um time misto. Serão sete mudanças em relação à vitória sobre o Fortaleza. O time voltará a ter todos os titulares em campo no clássico de domingo com o Palmeiras pelo Brasileirão.

Palmeiras: Um quinteto de centroavantes à disposição

Com as chegadas de Henrique Dourado e Luiz Adriano, o Palmeiras agora tem cinco opções de centroavante. O técnico Luiz Felipe Scolari conta com os dois reforços, além dos já conhecidos Borja, Deyverson e Arthur Cabral para definir a formação titular. A grande quantidade de alternativas pode fazer com que um deles seja negociado em breve para outra equipe.

Santos: Liderança e o interesse em Pará

Mais um podcast na área para falar sobre a vitória sobre o Avaí, por 3 a 1, que levou o Santos a liderança do campeonato. A vantagem sobre o Palmeiras pode ser ampliada ainda na próxima rodada, quando o peixe joga com o Goiás, e o time alviverde tem o clássico contra o Corinthians. Além disso, o interesse do Santos no lateral Pará, do Flamengo, que já atuou pelo alvinegro praiano. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Diretoria vê Daniel Alves como sonho difícil para a lateral

Enquanto o elenco do São Paulo aproveita duas semanas apenas de treinos, já que o próximo jogo será no dia 10 de agosto, contra o Santos, a diretoria tricolor está em busca de mais um lateral-direito. O reforço é um pedido do técnico Cuca. Livre no mercado, Daniel Alves tem seu nome cogitado no clube. Os dirigentes, porém, tratam a contratação do jogador da seleção brasileira como "sonho praticamente impossível".