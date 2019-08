Podcast: ouça os boletins de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Ouça como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Gil, o episódio de racismo e o clássico com o Palmeiras

Gil tentou colocar um ponto final no episódio de racismo ocorrido no jogo no Uruguai. Não deveria. O zagueiro tinha que denunciar o criminoso. Caberia ao Corinthians dar respaldo ao jogador e a Conmebol também tomar atitude para que isso não aconteça em competições sul-americanas.

Palmeiras: Felipão e o primeiro dérbi na Arena Corinthians

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, traz um desafio para o técnico Luiz Felipe Scolari. Pela primeira vez ele vai disputar um dérbi no estádio do rival e terá a responsabilidade de fazer a equipe não perder mais pontos na competição. Outra missão é lutar contra o histórico desfavorável na casa alvinegra, onde o mandante tem retrospecto melhor.

Santos: Reforços não pedidos por Sampaoli

Mais um podcast na área para falar sobre mais um desentendimento do técnico Jorge Sampoli com a diretoria do Santos. Agora, por causa das recentes contratações do peixe: Lucas Venuto, Luan Peres e Pará. Segundo Sampaoli, o presidente ignorou uma lista feita por ele sobre as necessidades da equipe para a sequência do Brasileirão. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Daniel Alves empolga clube na briga pelo Brasileirão

A contratação de Daniel Alves, anunciada na noite da última quinta-feira, empolgou o São Paulo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A chegada de um lateral-direito era pedida pelo técnico Cuca havia meses. Antes, já havia recebido o atacante Raniel, contratado do Cruzeiro.