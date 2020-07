Pode ter dérbi: veja possíveis duelos da semifinal do Paulistão

Com Palmeiras e Mirassol classificados, restam mais duas vagas na semifinal do Campeonato Paulista que serão decididas nesta quinta-feira. A partir das 19h, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam no Morumbi. Mais tarde, às 21h30, Santos e Ponte Preta duelam na Vila Belmiro.

No regulamento do Paulistão, a pontuação continua valendo durante o mata-mata. Na semifinal, entre os quatro classificados, o time de melhor campanha enfrenta a equipe com a quarta melhor. Já o segundo encara o terceiro. Os melhores têm vantagem do mando de campo, embora os estádios não possam receber público por causa da pandemia do novo coroconavírus e Campinas e Bragança Paulista não estão aptas a sediar as partidas de acordo com o plano do governo de São Paulo.

Os melhores colocados ainda podem mudar. Atualmente é o Palmeiras quem tem a melhor campanha, mas o Red Bull Bragantino pode retomar o posto. O Mirassol, por enquanto, tem a segunda melhor campanha dentre os classificados, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians. Já o time de pior campanha deverá ser Santos ou Ponte Preta - só mudará justamente com a combinação que protagonizaria o dérbi entre Palmeiras e Corinthians na semifinal.

Veja abaixo os possíveis jogos da semifinal

Se o Red Bull Bragantino passar com vitória no tempo normal, ficaria com a melhor campanha. Assim, enfrentaria Santos ou Ponte Preta. Do outro lado, Palmeiras e Mirassol decidiriam a outra vaga na decisão do Paulistão.

Se o Red Bull Bragantino passar nos pênaltis, o Palmeiras ficaria com a melhor campanha. Assim, os duelos da semifinal ficariam: Palmeiras x Santos ou Ponte Preta e Bragantino x Mirassol.

Se o Corinthians passar com vitória no tempo normal, o Palmeiras continuaria com a melhor campanha. Assim, os confrontos da semifinal seriam: Palmeiras x Santos ou Ponte Preta e Corinthians x Mirassol.

Se o Corinthians passar nos pênaltis, há a possibilidade de haver dérbi na semifinal. Isso aconteceria caso o Santos vença a Ponte Preta. Assim, os confrontos ficariam: Palmeiras x Corinthians e Mirassol x Santos.

Se Corinthians e Santos passarem nos pênaltis, os duelos seriam: Palmeiras x Santos e Mirassol x Corinthians.

Por fim, se Corinthians passar nos pênaltis e a Ponte Preta avançar, os duelos ficariam: Palmeiras x Ponte Preta e Mirassol x Corinthians.