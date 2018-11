'Podem criticar o time porque eu também não gostei', diz Aguirre no São Paulo

O técnico Diego Aguirre lamentou a atuação ruim do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Corinthians, neste sábado, na arena em Itaquera, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time do Morumbi jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais que o adversário. Araos foi expulso no último lance da etapa inicial depois de acertar um tapa no rosto de Reinaldo. Como já tinha cartão amarelo, o meia recebeu o vermelho.

Aguirre disse que em circunstâncias normais de jogo um empate na Arena Corinthians pode ser considerado um bom resultado. Mas, com um jogador a mais durante um tempo inteiro, o ponto conquistado teve um gosto amargo para os são-paulinos.

"Não fizemos um bom jogo, isso é claro. Não gostei do jogo que fizemos. Se, antes do jogo, tivéssemos falado em um empate, talvez tivesse sido bom, mas não nas condições que acabamos o jogo, com um a mais. Não tivemos o controle do jogo em nenhum momento nem criamos opções para aproveitar esse homem a mais. A verdade é que entendo que podem criticar o time, porque também não gostei", reconheceu.