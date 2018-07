'Podemos surpreender no Paulista', diz treinador do Santos

O técnico do Santos, Enderson Moreira, afirma mais reforços deverão chegar para o Campeonato Paulista, além dos seis jogadores confirmados até agora: os meias Elano, Chiquinho e Marquinhos Gabriel, o atacante Ricardo Oliveira, o volante Valencia e o zagueiro Werley.

Em entrevista ao canal SporTV, o treinador afirmou que está satisfeito com o desempenho de sua equipe nos treinamentos. "Estou muito motivado. Percebo um grupo buscando muita coisa. E vamos agregar valor para esse elenco ainda, vamos trazer jogadores de boa qualidade. É importante ter um grupo forte. Um time com 12 ou 13 jogadores nós já temos, e com muita qualidade", disse Enderson.

O técnico santista afirmou que a ausência de jogadores da seleção sub-20 (Gabriel, Caju e Thiago Maia) não tem prejudicado os treinamentos. "Estou muito satisfeito com o que tenho visto nos treinamentos. Temos jogadores que equipes com poder aquisitivo enorme talvez não tenham. Isso me faz acreditar que tenhamos um time competitivo e que poderemos surpreender muitos que acham que não poderemos fazer um grande Paulistão", afirmou.

O Santos está no Grupo 4 do Campeonato Paulista ao lado de Bragantino, Capivariano, Penapolense e XV de Piracicaba. A estreia do clube da Vila Belmiro será no dia 1º de fevereiro contra o Ituano.