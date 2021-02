Podendo assegurar vaga na Libertadores, Flu recebe o Atlético-MG no Maracanã

O Fluminense pode garantir presença na Copa Libertadores de 2021. Basta o time tricolor vencer, nesta quarta-feira, o Atlético-MG, às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o clube das Laranjeiras alcançará os 59 pontos e terminará a competição no máximo na oitava colocação, o que garante a última vaga nacional na fase preliminar da competição sul-americana.

Geralmente restrita a apenas seis times, a zona de classificação da Libertadores no Brasileirão vai virar G-8. Ou seja, os oito primeiros colocados vão conseguir uma vaga, caso o Grêmio conquiste a Copa do Brasil e termine, junto com Palmeiras, entre os oito, ou o Palmeiras conquiste a Copa do Brasil e termine entre os oito (independentemente do Grêmio), pois a vaga da Copa do Brasil passaria para o Brasileirão.

Caso o Fluminense consiga a vaga, disputará a Libertadores pela sétima vez. A melhor delas foi em 2008, quando o time chegou ao vice-campeonato, ao perder a decisão nos pênaltis para a LDU, no Maracanã, após vitória no tempo normal por 3 a 1. O time havia perdido no jogo de ida por 4 a 2.

Para o jogo contra o Atlético-MG, o técnico Marcão deverá contar com o zagueiro Luccas Claro, que se colocou à disposição apesar da morte de seu pai, no domingo, vítima da covid-19. Nas demais posições, o time deverá ser o mesmo que vem realizando boas apresentações em 2021.