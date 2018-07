Podolski deve desfalcar o Arsenal por até dez semanas

Depois do duelo, Wenger declarou que Podolski só iria ficar até três semanas afastado por causa da contusão no tendão da perna esquerda. "Há uma má notícia sobre Lukas Podolski. Ele ficará fora de oito a dez semanas. Seu tendão está muito mais lesionado do que pensávamos no início", disse.

Assim, além de ficar fora do Arsenal por até dois meses e meio, Podolski também vai desfalcar a seleção da Alemanha nos jogos de setembro e outubro das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014.

Em compensação, Wenger destacou que Aaron Ramsey e Jack Wilshere, que preocupavam por causa de pancadas recebidas no duelo com o Fenerbahçe, estão aptos para o clássico de domingo contra o Tottenham, válido pelo Campeonato Ingles.