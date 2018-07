Podolski é criticado por Matthäus e dá o troco pelo Twitter

No mesmo dia em que trocou o Arsenal pela Inter de Milão, o atacante Lukas Podolski se envolveu em uma polêmica com o ex-jogador Lothar Matthäus, ídolo do futebol alemão. O campeão do mundo de 1990, em entrevista ao canal Sky Sport, criticou o vencedor da Copa do no passado por "tuitar mais do que joga". Pelo Twitter, levou o revide.

"Lukas tem suas qualidades, mas precisa prová-las e trazê-las de volta para o campo. Ultimamente, ele tuíta mais do que joga. Ele precisa se concentrar no futebol", afirmou o ex-jogador e ex-treinador.

Logo veio a resposta de Podolski. Não coincidentemente, pelo Twitter. "Acho muito divertido que justamente o Matthäus me dê dicas de como devo me comportar", escreveu o atacante, disparando indiretas. À mensagem, adicionou as hashtags "treinador de sucesso" e "cuidador de campo".

Além disso, colocou na imagem emoticons (pequenos desenhos) de um rosto ''chorando'' de rir, uma noiva e uma flecha em um coração. É uma referência clara aos boatos de que Matthäus, na sua curta passagem como técnico do Atlético-PR, teria se envolvido com uma jornalista brasileira. À época, especulou-se que sua volta repentina à Alemanha teria sido exigida pela esposa, que descobrira a suposta traição. Pouco depois, ele se divorciou da mulher.