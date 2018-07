Podolski marca em clássico e dá título ao Galatasaray na Turquia

A partida ocorreu em campo neutro, em Antalya, e contou com diversos jogadores de destaque, como o goleiro uruguaio Muslera, o meia turco Altintop e o craque holandês Sneijder pelo Galatasaray. No Fenerbahce estão o também holandês Van Persie, o português Nani, o ex-santista Diego, o ex-são-paulino Souza e o ex-palmeirense Fernandão.

No gol do título, Podolski apareceu sozinho na pequena área para completar de cabeça a bola resvalada por Denayer após cobrança de escanteio. O alemão fez 13 gols no Campeonato Turco. Na tábua de artilheiros, ficou atrás de nomes como Mario Gómez (Besiktas), Eto'o (Antalya) e a dupla Van Perie e Fernandão.

No Campeonato Turco, o Besiktas foi campeão, com o Fenerbahce em segundo, ambos com vaga na Liga dos Campeões. O Galatasaray terminou em sétimo e, graças ao título da Copa da Turquia, vai disputar a Liga Europa na próxima temporada.