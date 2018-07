Podolski publica foto com a taça depois do título alemão

O alemão Lukas Podolski conquistou os fãs brasileiros com suas mensagens em português nas redes sociais durante a Copa do Mundo. Mesmo do Maracanã, o jogador não esqueceu de interagir com seus seguidores na internet e publicou uma foto segurando a taça de campeão, após a vitória sobre a Argentina, neste domingo.

"Dez anos de seleção alemã. Eu sonhei com isso! Obrigado a todos os fãs pelo apoio!", escreveu na legenda da imagem que agora é sua foto de perfil no Facebook. O atacante publicou ainda uma 'selfie' com a chanceler alemã Angela Merkel e outra em que ganha um beijo de Schweinsteiger.

A Alemanha conquistou o tetracampeonato ao vencer a Argentina com um gol de Götze no segundo tempo da prorrogação.