Podolski sofre acidente de carro, mas passa bem

Segundo a polícia, o carro de Podolski atingiu outro veículo com três pessoas. Por precaução, elas foram encaminhadas ao hospital para fazer exames. Não há informações sofre ferimentos graves.

Mesmo escapando ileso do acidente, Podolski deverá desfalcar o time na partida do próximo sábado, contra o Stuttgart, pelo Campeonato Alemão. Ele se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda sofrida na derrota para o Borussia Moenchengladbach na sexta-feira passada.

FUTURO - Antes do acidente, Podolski havia declarado em uma entrevista publicada nesta segunda que pode deixar o Colonia no fim da temporada. O atacante alegara insatisfação com os problemas extra-campo no time, como trocas de técnicos e atritos entre membros da diretoria, para cogitar a possibilidade se transferir para outro clube. "Acho que poderia me encaixar em qualquer clube da Europa. Não sou obrigado a ficar no Colonia", declarara.