Podolski tem lesão e desfalca o Arsenal por 2 semanas

O jogador alemão machucou a coxa esquerda num lance de jogo e precisou ser substituído por Gibbs, aos quatro minutos do segundo tempo da partida jogada no Emirates Stadium. O atacante que entrou no seu lugar deu a assistência para Ramsey marcar seu segundo gol e dar números finais à partida.

Podolski também deverá desfalcar a seleção da Alemanha, que vai jogar duas partidas importantes das Eliminatórias da Copa do Mundo na semana que vem, contra Áustria e Ilhas Faroe. Pelo Arsenal, vai ficar fora do clássico contra o Tottenham, domingo, e também não enfrentará o Sunderland.