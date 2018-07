Podolski volta as treinos após três meses fora e reforça o Arsenal em breve

LONDRES - O atacante Lucas Podolski voltará a treinar pelo Arsenal nesta semana depois de ficar um pouco mais de três meses afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, o jogador alemão se tornará em breve mais uma nova opção do técnico Arsène Wenger para os jogos do atual líder doCampeonato Inglês.

O francês Olivier Giroud vem ocupando o lugar de Podolski na equipe inglesa desde quando o atacante se machucou em jogo contra o Fenerbahçe, realizado no final de agosto, pela Liga dos Campeões da Europa.

Wenger informou nesta terça-feira que Podolski retornará aos treinos no campo depois do jogo que o Arsenal fará nesta quarta-feira, contra o Hull City, em casa, pelo Campeonato Inglês. Porém, o treinador avisou que o jogador precisará de "pelo menos uma semana" treinando antes de poder ser novamente relacionado para as partidas.

O duelo diante do Hull será o primeiro de uma série de oito partidas que o Arsenal fará em 28 dias até o dia 1º de janeiro. Vivendo um grande momento, o time de Londres ganhou 10 dos 13 jogos que disputou neste Campeonato Inglês, no qual hoje ostenta quatro pontos de vantagem sobre o Chelsea, atual vice-líder.