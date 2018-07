Pogba dedica título da Liga Europa a vítimas de atentado em Manchester

Um dos destaques da vitória do Manchester United na decisão da Liga Europa, Paul Pogba não escondeu a felicidade pelo primeiro título continental da carreira. Mas o autor do primeiro gol do 2 a 0 contra o Ajax, nesta quarta-feira, não esqueceu das vítimas do ataque em Manchester durante um show na última segunda-feira.

"Nós sabemos que as coisas estão muito tristes por todo o mundo. Mas nós tínhamos que focar. Nós vencemos por Manchester. Jogamos pela Inglaterra, jogamos por Manchester e jogamos por eles, pelas pessoas que morreram", disse o jogador após o fim da partida em Solna, na Suécia.

O atentado ocorrido no início da semana, que deixou 22 mortos e dezenas de feridos, também foi lembrado pelos outros jogadores do Manchester United, como o meia Juan Mata. "Foi uma semana realmente difícil na cidade de Manchester e estamos felizes por vencer por todas as pessoas que sofreram", comentou.

Mas para o Manchester United, o título também representou o salvamento da temporada. É bem verdade que o time já havia conquistado a Supercopa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, mas já há algum tempo, desde a saída do técnico Alex Ferguson, não brigava por um título desta expressão, muito menos entre os melhores do continente.

"Nós conseguimos, estamos muito orgulhosos. Ninguém mais pode falar. Eles disseram que tivemos em uma temporada ruim, mas terminamos com três troféus. O começo da partida (contra o Ajax) foi importante e depois dos gols, controlamos. Foi um grande desempenho de todo mundo do time", considerou Pogba.