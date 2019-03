Pogba diz torcer por permanência de Solskjaer no Manchester United

O meia Paul Pogba está na torcida pela permanência de Ole Gunnar Solskjaer no comando do Manchester United para a próxima temporada. Na avaliação do jogador francês, o treinador conseguiu recuperar a confiança e o moral do time inglês nesta temporada, após dificuldades e atuações ruins sob o comando de José Mourinho.

"Queremos que ele permaneça. Os resultados foram ótimos. E eu tenho uma grande relação com ele. E ele também tem uma forte relação com os demais jogadores", disse Pogba, nesta quarta, em entrevista ao canal Sky Sports. "O Solskjaer merece isso, ele conhece o clube, sabe tudo sobre o Manchester. Ele é um técnico muito feliz e que resgatou a confiança dos jogadores."

Solskjaer foi contratado para comandar o Manchester de forma interina após a demissão de Mourinho em dezembro. E tem vínculo somente até o fim da atual temporada europeia. Ao assumir a equipe, o treinador emplacou uma sequência de 11 jogos de invencibilidade, sendo oito vitórias consecutivas logo de largada. No total, foram dez triunfos em 13 jogos do Campeonato Inglês. E mais a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões.

"Isso nos deu a liberdade para jogar e curtir novamente o futebol, porque talvez tenhamos perdido um pouco disso com os resultados que tivemos antes", comentou Pogba, que teve problemas de relacionamento com Mourinho e era reserva até a chegada de Solskjaer - o norueguês devolveu o francês ao time titular.

"Acho que havíamos perdido confiança, acho que as coisas deram errado. Mas não gosto de falar do passado. Gosto de falar sobre o futuro, que é o que realmente interessa. Somos melhores agora e os resultados foram brilhantes", declarou Pogba, referindo-se ao quinto lugar do time na tabela do Inglês.

Com as datas Fifa agendadas para os próximos dias, o meio-campista voltará aos campos na sexta-feira, mas não será para defender o Manchester. Ele vestirá a camisa da seleção da França para o duelo contra a Moldávia, pelo Grupo H, fora de casa, na estreia das duas equipes nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.