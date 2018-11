Pogba e Martial se lesionam no United e desfalcam França contra Holanda e Uruguai

O corte de jogadores por lesão não acontece somente com a seleção brasileira, que já perdeu o lateral-esquerdo Marcelo e o meia Philippe Coutinho e deve ficar sem o volante Casemiro para amistosos neste mês na Inglaterra. Nesta segunda-feira, a atual campeã do mundo também teve de anunciar a saída de dois jogadores por conta de contusões: o meia Paul Pogba e o atacante Anthony Martial.

Os dois atletas são do Manchester United e se machucaram durante o clássico contra o Manchester City - derrota por 3 a 1 -, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. Pogba sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e Martial se contundiu no músculo adutor.

No caso do atacante, o corte é mais sentido porque ele estava voltando à seleção francesa depois de oito meses. Martial havia enfrentado a Rússia, em um amistoso em março, mas não foi chamado para a Copa do Mundo, em solo russo, e para jogos em setembro e outubro.

Os substitutos escolhidos pelo técnico Didier Deschamps já foram anunciados pela Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês). O meia Moussa Sissoko, do Tottenham, e o centroavante Alexandre Lacazette, do Arsenal, se apresentaram nesta segunda-feira em Clairefountaine, sede do centro de treinamento da seleção.

A França entrará em campo nesta sexta-feira contra a Holanda, em Amsterdã, pela Liga das Nações, e no próximo dia 20 contra o Uruguai, em amistoso no Stade de France, em Saint-Dennis (nos arredores de Paris).