Pogba e Varane são convocados para seleção da França

A França vai enfrentar a Geórgia em 22 de março e a Espanha quatro dias depois. Caso vença os dois jogos, a equipe assumirá a liderança do Grupo I das Eliminatórias - apenas o primeiro colocado de cada chave se classifica automaticamente para o Mundial de 2014.

Deschamps disse nesta quinta que ficou impressionado com as últimas atuações de Pogba, de apenas 19 anos. "Ele é um jogador para o futuro e o futuro começa agora para ele. Eu quero vê-lo com a gente, dentro do plantel e para treinar", disse. "Você pode perguntar se é o momento certo. Ele jogou 20 e poucos jogos no Campeonato Italiano e seis na Liga dos Campeões. Eu o vi nos últimos dois jogos".

O treinador também convocou o zagueiro Raphael Varane, de 19 anos, do Real Madrid, que se destacou nos recentes clássicos contra o Barcelona. "Varane tem muito potencial e nas últimas semanas ele vem jogando na zaga do Real Madrid", disse Deschamps. "Ele jogou contra equipes de alto nível como o Barcelona e o Manchester United dentro do espaço de uma semana".

O atacante Franck Ribery foi convocado apesar de ter ficado fora do jogo entre Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira, por causa de uma lesão no tornozelo. O atacante Loic Remy, do Queens Park Rangers, também foi chamado.

"Franck teve um problema com o tornozelo na última partida. Foi muito doloroso para ele no dia seguinte", disse Deschamps. "As coisas estão melhorando e se tudo correr bem, ele deve começar a treinar no final da semana. Ele provavelmente não vai jogar neste fim de semana e depois vamos ver com o nosso departamento médico quando ele se juntará".

Remy já disputou 17 partidas pela França, mas não joga pela seleção desde novembro de 2011. No entanto, ele pode ser uma opção se Ribery não estiver recuperado completamente. "Ele teve algumas lesões, mas ele está jogando regularmente novamente e marcou em seus dois últimos jogos", disse Deschamps. "Ele tem características diferentes dos outros jogadores de ataque. Ele pode jogar em várias posições, na esquerda, na direita ou pelo meio, é por isso que ele é interessante, porque uma das

qualidades é a velocidade".

A França tem os mesmos sete pontos da Espanha após empate por 1 a 1 em Madri, mas Deschamps pediu para a equipe se concentrar no primeiro no jogo com a Geórgia. "O jogo mais importante é a Geórgia", disse. "Nós temos de nos concentrar neste jogo para ter certeza de que teremos 10 pontos antes de jogar com a Espanha".

Deschamps acrescentou que não chamou Abou Diaby por considerar que o jogador do Arsenal ainda está longe das condições ideais. "Ele estava no grupo do Arsenal ontem e estava no banco. Ele voltou a treinar na véspera da partida depois de três semanas com lesão", disse. "Eu não sei se ele vai ter condições de jogar neste fim de semana. Acho que três semanas sem jogar é muito difícil".

Confira a lista de convocados da seleção francesa:

Goleiros: Mickaël Landreau (Lille), Hugo Lloris (Lyon), Steve Mandanda (Olympique de Marselha).

Defensores: Gael Clichy (Manchester City), Mathieu Debuchy (Lille), Patrice Evra (Manchester United), Christophe Jallet (Paris Saint-Germain), Laurent Koscielny (Arsenal), Mamadou Sakho (Paris Saint-Germain), Raphael Varane (Real Madrid), Mapou Yanga-Mbiwa (Newcastle).

Meio-campistas: Yohan Cabaye (Newcastle), Maxime Gonalons (Lyon), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Dimitri Payet (Saint-Etienne), Paul Pogba (Juventus), Moussa Sissoko (Newcastle), Mathieu Vlbuena (Olympique de Marselha).

Atacantes: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Arsenal), Bafetimbi Gomis (Lyon), Jeremy Menez (Paris Saint-Germain), Loic Remy (Queens Park Rangers), Franck Ribery (Bayern de Munique).