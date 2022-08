Pogba relata tentativa de extorsão do irmão, que promete ‘revelações’, e cita feitiço contra Mbappé

O astro da seleção francesa e da Juventus Paul Pogba denunciou neste domingo ser vítima de "ameaças" e "tentativas de extorsão por parte de uma quadrilha organizada". Segundo comunicado oficial divulgado pelo craque, o seu irmão mais velho, Mathias Pogba, é quem estaria por trás das intimidações, que incluem mensagens nas redes sociais e até mesmo a denúncia de uma suposta feitiçaria contra Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Poga reagiu um dia após Mathias divulgar um vídeo — publicado em francês, italiano, inglês e espanhol — em prometia "grandes revelações" sobre seu irmão e sua agente Rafaela Pimenta, que acaba de assumir a sociedade do recém-falecido Mino Raiola, antigo agente do jogador da Juventus.

Leia Também Com assistência de Dybala, Roma busca empate em clássico contra Juventus pelo Italiano

"Infelizmente, as recentes declarações de Mathias Pogba nas redes sociais não são uma surpresa. Elas se somam às ameaças e tentativas de extorsão de uma quadrilha organizada contra Paul Pogba", explicaram em comunicado os advogados do meia francês, de Yeo Moriba (a mãe de Mathias e Paul Pogba) e da agente do jogador, Rafaela Pimenta.

Segundo divulgado pela imprensa francesa, Paul Pogba alegou às autoridades que sofreu uma tentativa de extorsão no valor de 13 milhões de euros (R$ 65 milhões) por um grupo do qual Mathias fazia parte. Entre as chantagens feitas pelos criminosos estaria revelar um pedido do craque francês a um bruxo para fazer uma feitiçaria contra Kylian Mbappé, seu colega na seleção.

Uma investigação foi aberta na França e confiada aos serviços da Direção Central da Polícia Judiciária (DCPJ). Após a publicação da nota, Mathias foi novamente às redes para dizer que Paul Pogba estava tentando "manipular a mídia e as autoridades".

"Quando tudo estiver dito, as pessoas verão que não há mais covarde, mais traidor e mais hipócrita do que você nesta terra. Kylian (Mbappé), agora você entende? Não tenho nada de negativo contra você, minhas palavras são para seu próprio bem, tudo é verdade e comprovado, o feitiço é conhecido! Nunca é bom ter um hipócrita e um traidor perto de você", escreveu Mathias.

Paul Pogba retornou à Juventus nesta janela de transferências após seis temporadas no Manchester United. Se recuperando de uma lesão no joelho direito, o retorno do meia aos gramados está previsto para meados de setembro.