Pogba lança chuteiras veganas em parceria com Adidas e filha de Paul McCartney; veja imagens

Paul Pogba é certamente uma das figuras mais carismáticas do futebol internacional. O meia da seleção francesa e do Manchester United, conhecido por esbanjar estilo dentro e fora de campo, agora surge com mais uma novidade: uma chuteira vegana. O calçado é um lançamento em parceria com a Adidas e a designer Stella McCartney — filha do ex-beatle Paul McCartney.

Segundo a Adidas, os materiais e componentes das chuteiras foram analisados ​​para garantir que se adaptem aos padrões de qualidade do veganismo, prática de abstenção do consumo de produtos de origem animal. Apesar da mudança no material, o calçado está "preparado para a disputa do futebol de elite", de acordo com a empresa de material esportivo, sem dever nada às concorrentes.

"É algo que nos aconteceu no meio da pandemia. Foi muito bom poder combinar o meu amor pelo futebol com a minha paixão pela moda. As chuteiras que criamos são únicas", acrescentou o jogador de futebol francês.

Ainda de acordo com a marca esportiva, os calçados buscam reduzir as emissões de gás para a atmosfera durante a fabricação, além de serem parcialmente feitos de material reciclado. Outra novidade na peça é a ausência de cadarços. Pogba comentou, ainda, a felicidade em poder lançar a chuteira com Stella McCartney, de quem é fã - ela é filha do ex-Beatles Paul McCartney.

Ladies & gentlemen, the vegan preds PP x adidas by @StellaMcCartney @WRenard on est ensemble proud you’ll wear it too #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/I2iWz4GzkR — Paul Pogba (@paulpogba) October 22, 2021

"A colaboração é particularmente especial para mim porque sempre fui um admirador do trabalho de Stella McCartney", acrescentou Pogba. "Desde o início da minha colaboração com a Adidas, continuamos a ultrapassar os limites em roupas de alta moda e desempenho, por isso é incrivelmente empolgante expandir-se para o mundo do futebol com o atleta superstar Paul Pogba", comentou Stella.

Ao que tudo indica, Pogba deve fazer a estreia da sua nova chuteira no clássico com o Liverpool pelo Campeonato Inglês neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), em Old Trafford, casa do Manchester United.

Veja imagens da chuteira vegana de Pogba e Stella McCartney