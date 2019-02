Pogba marca dois, Manchester bate o Fulham e segue invicto com Solskjaer

O Manchester United deu sequência ao grande momento vivido sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer. Neste sábado, a equipe visitou o vice-lanterna Fulham e não teve qualquer dificuldade para vencer por 3 a 0, mesmo com uma escalação bastante mudada, já visando a Liga dos Campeões.

O destaque do triunfo mais uma vez foi Pogba. Em baixa com José Mourinho, o francês arrancou desde a chegada de Solskjaer e marcou mais duas vezes neste sábado. Desde que o norueguês foi contratado pelo Manchester, já são oito gols em 11 partidas para o meio-campista.

Nestes 11 jogos, aliás, o Manchester não foi derrotado. Em ótima fase, a equipe já ocupa a quarta colocação provisória do Campeonato Inglês, com 51 pontos, e hoje estaria classificado à próxima Liga dos Campeões. O Fulham, por sua vez, parou nos 17 pontos e segue na penúltima posição.

Apesar da derrota, o Fulham até começou melhor neste sábado e perdeu uma grande chance, com Vietto. Mas aos 14 minutos, Martial recebeu pela esquerda e tocou na área para Pogba, que finalizou de primeira, surpreendendo o goleiro Sergio Rico. Aos 22, o mesmo Martial arrancou do campo de defesa e passou por dois marcadores antes de deslocar Rico para marcar um belo gol.

Os dois gols em sequência abalaram o Fulham, que levou o terceiro na volta do intervalo. Aos 18 minutos, Lukaku arrancou e tocou para Mata, que tentou o domínio e foi deslocado por Le Marchand. Pogba foi para a cobrança do pênalti e acertou o canto esquerdo do goleiro.

A péssima fase do Fulham foi simbolizada pelo incrível gol perdido por Babel. Aos 31 minutos, o atacante holandês teve a chance de diminuir quando ficou com sobra na pequena área, com o gol quase vazio, mas errou a finalização e acertou a trave.

Agora, o Manchester volta as atenções para as oitavas de final da Liga dos Campeões, pela qual vai encarar o Paris Saint-Germain na terça-feira, na Inglaterra. Já o Fulham tentará a recuperação no Inglês diante do West Ham, na sexta, fora de casa.