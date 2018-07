Pogba pede respeito a Donnarumma, hostilizado por não renovar contrato com o Milan

Paul Pogba, do Manchester United, publicou nesta segunda-feira, 19, em seu Twitter, uma mensagem pedindo respeito ao jovem goleiro Gigio Donnarumma, que vem sendo hostilizado por não querer renovar contrato com o Milan.

"Donnarumma em breve será o melhor do mundo e merece apenas respeito por tudo que fez até agora", escreveu Pogba.

Donnarumma soon best in the deserves only respect for all he's done until now #forzaGigi — Paul Pogba (@paulpogba) 19 de junho de 2017

No domingo, alguns torcedores jogaram dinheiro falso perto da trave onde estava o goleiro de 18 anos durante uma partida da seleção italiana contra a Dinamarca na Euro Sub-21. Uma faixa com a palavra "Dollarumma" também foi vista no estádio da Polônia, onda o torneio está sendo disputado.

A atitude é uma reação da torcida do Milan à decisão de Donnarumma de não renovar o contrato com o clube, com quem tem contrato até junho de 2018. Para não perdê-lo de graça no ano que vem, o Milan deve negociar o jovem ainda nesta janela de transferências do futebol europeu.

Le tiran billetes a Donnarumma en el partido de Italia sub-21. pic.twitter.com/bR6QvHlhRa — DJ MARTÍN ROCHA (@DJMartinRocha) 18 de junho de 2017

Em entrevista ao jornal Gazzeta dello Sport, o empresário do goleiro, Mino Raiola (o mesmo de Pogba) disse nesta segunda, 19, que Donnarumma sofreu ameaças inclusive dentro do Milan.

Segundo o empresário, dirigentes do Milan teriam ameaçado deixar Dunnarumma de fora dos gramados até o final do contrato no ano que vem, caso ele optasse por não renovar. À publicação, ele disse que a situação se tornou "hostil e violenta" e que isso influenciou na decisão do goleiro.

Um dos times interessados em contratar Donnarumma é o Real Madrid. De acordo com o jornal Marca, a diretoria do clube merengue está disposta a envolver Keylor Navas para facilitar a negociação com o Milan.