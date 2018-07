Pogba retorna com gol no empate da campeã Juve contra o Cagliari

Campeão antecipada, a Juventus empatou por 1 a 1 com o Cagliari, em casa, neste sábado, em jogo pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Para os anfitriões a partida valeu a pena, pois marcou o retorno do francês Pogba. Já os visitantes se complicaram ainda mais na competição.

O meio-campista, um dos principais jogadores da equipe, voltou em grande estilo e marcou o gol da equipe na partida. Ele não entrava em campo há quase dois meses por conta de um estiramento muscular na coxa. Provavelmente, deve reforçar a Juventus na partida de volta contra o Real Madrid, quarta-feira, na Espanha, pelas semifinais da Liga dos Campeões. O time italiano venceu o primeiro jogo por 2 a 1.

Por conta da partida de grande importância no meio da semana, o técnico Massimilaino Allegri mandou os reservas a campo. Pogba jogou para ganhar ritmo e foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo.

O gol do francês saiu aos 45 da etapa inicial. Pogba dominou na intermediária, avançou e arriscou de fora da área. A bola desviou no caminho e enganou o goleiro. O Cagliari conseguiu o gol de empate aos 40 da etapa final com Rossettini, que aproveitou cruzamento para completar para as redes.

Com o resultado, a Juventus foi a 80 pontos, 16 à frente da Roma, a segunda colocada. O Cagliari permaneceu com 28, em 18º lugar, a cinco pontos da Atalanta, o primeiro time fora da zona de rebaixamento e que ainda não jogou nesta rodada - visita o Palermo neste domingo. A campeã antecipada cumpre tabela na próxima rodada, domingo, contra a Inter de Milão, fora de casa. No mesmo dia, o Cagliari recebe o Palermo.