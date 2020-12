Pogba revela como sofreu com a covid-19 em agosto: 'me esgotava rápido'

Paul Pogba, meiocampista do Manchester United, deu um breve relato de como sofreu quando teve o coronavírus, em agosto. O volante francês disse que, mesmo com o físico de atleta que tem, teve que lidar com os efeitos da covid-19.

"Não era eu, me sentia estranho, me esgotava muito rápido e estava sem fôlego. Não podia correr, eu tentava, mas não conseguia. Levei muito tempo para estar em forma competitiva. Estou encontrando meu ritmo, Me sinto muito melhor, sinto que consigo controlar o jogo, manter a bola", contou Pogba, após o jogo de sua equipe contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês.

Leia Também Funeral de treinador interrompe jogo do Campeonato Iraquiano

Pogba acabou se recuperando do vírus rapidamente, diferente de alguns outros atletas, como Paulo Dybala, que testou positivo três vezes. Ele voltou aos gramados, mas esteve em má fase ao longo dos últimos meses.

No entanto, contra o West Ham, Pogba marcou um golaço e empatou a partida, antes de Greenwood e Rashford marcarem o segundo e o terceiro gols. Com o resultado, o Manchester United subiu para o 5º lugar na classificação.