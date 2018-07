Polêmica com Ronaldinho pode tirar Luxemburgo do Fla O destino do técnico Vanderlei Luxemburgo parece estar traçado. Após a polêmica envolvendo o meia Ronaldinho Gaúcho na concentração do time, em Londrina (PR), o relacionamento de atleta e treinador está bastante desgastado. Se o Flamengo resolver o problema dos salários atrasados do craque, Luxemburgo dificilmente ficará, mesmo se classificar a equipe na pré-Libertadores.