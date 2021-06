Polêmica e criticada, Copa América começa com Brasil em campo em Brasília

A polêmica e criticada Copa América começa neste domingo com a seleção brasileira em campo. Após reclamações dos atletas ao torneio, por “razões humanitárias e de cunho profissional”, dos protestos de movimentos sociais no Distrito Federal por conta dos jogos durante o agravamento da pandemia e até a decisão de três patrocinadores de não associar suas marcas à competição, a bola rola com a seleção de Tite enfrentando a Venezuela, às 18h, em Brasília, pelo Grupo B.

O técnico manteve o grupo de jogadores convocados para as partidas contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias. Mesmo contrariados, eles decidiram participar da disputa – “somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira”, disseram em manifesto. Foi feita apenas uma mudança no elenco: Rodrigo Caio deu lugar a Thiago Silva, recuperado de lesão.

A ideia de abandono da competição se dissipou depois que Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF por causa de uma denúncia de assédio sexual e moral feita por uma funcionária da entidade. Grande parte do descontentamento dos atletas estava concentrada na figura do presidente, que tratou os jogadores como subordinados da entidade e quis tentar controlar até o que eles diriam nas entrevistas coletivas.

Esta noite, contra os venezuelanos, a tendência é de que Tite mantenha o sistema de jogo, mas faça algumas mudanças no time. Alisson volta ao gol. Renan Lodi vai para a esquerda e Paquetá fica com a vaga de Roberto Firmino. As últimas partidas mostraram que a seleção apresenta disputa por vagas em diferentes setores. Não se trata daquela clara busca por espaço como acontece nos clubes, mas não dá para cravar quem é o dono da posição ainda.

De todos, apenas o goleiro Alisson para ser o dono da posição. Algumas posições parecem claras para Tite. Casemiro no meio. Marquinhos na defesa.

O técnico Tite entregou os coletes para os atletas no último treino da #SeleçãoBrasileira antes da estreia na #CopaAmérica. Confira como foi! pic.twitter.com/IgEs52Om0E — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 12, 2021

Na defesa ainda, Thiago Silva está recuperado da lesão muscular sofrida na final da Liga dos Campeões e que o tirou das duas partidas das Eliminatórias. A tendência é de que ele volte a ser titular, mas Militão e Marquinhos não deram dores de cabeça na parte defensiva e foram seguros na saída de bola.

No meio, Fred atuou nas últimas duas partidas. Douglas Luiz era o titular até ficar suspenso contra o Equador. Por outro lado, há uma terceira opção. Paquetá atuou na função em parte dos dois jogos. No Paraguai, ainda definiu a vitória. Três disputando vaga. Por ora, Paquetá ganha a preferência.

No ataque a disputa continua aberta. Tite costuma olhar o adversário para escolher seu camisa 9. Diante do Paraguai, começaram jogando Gabriel Jesus, que teve ótima atuação, e Roberto Firmino, mais discreto. Também recuperado de um problema muscular, Gabigol busca outra chance. Quer jogar mais.

Na outra partida deste domingo, também pelo Grupo B, a Colômbia enfrenta o Equador na Arena Pantanal, às 21 horas. Do ponto de vista esportivo, o torneio não vale muita coisa. Ela não vale classificação para algo maior, como a antiga Copa das Confederações. Além disso, foi banalizada. Já foram realizadas edições em 2015, 2016 e 2019.

FICHA TÉCNICA

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Taquetá; Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar.

Técnico: Tite.

Venezuela: Faríñez; Feltsche, Osorio, Ángel e Rosales; Cásseres, Rincón e

Moreno; Savarino, Machís e Rondón.

Técnico: José Peseiro.

Juiz: Esteban Ostojich (Uruguai).

Horário: 18h.

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Na TV: SBT, Fox Sports e ESPN.