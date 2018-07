Polêmico, Barton assumirá time da 3ª divisão inglesa após fim de punição

O polêmico ex-jogador Joey Barton iniciará uma nova carreira em breve. Ele foi contratado como novo técnico do Fleetwood, da terceira divisão do Campeonato Inglês, mas só poderá assumir o comando em junho, quando sua punição por envolvimento em apostas chegar ao fim.

Barton tem 35 anos e trará "experiência e o perfil necessário" ao Fleetwood, segundo o presidente do clube, Andy Pilley. "Ele tem potencial para se tornar um dos melhores desta nova geração de técnicos", avaliou.

Como jogador, Barton colecionou polêmicas por onde passou. Foram seis clubes ao longo da carreira: Manchester City, onde foi revelado no início dos anos 2000, Newcastle, Queens Park Rangers, Olympique de Marselha, Burnley e Glasgow Rangers. Ele ainda vestiu a camisa da seleção inglesa em uma oportunidade, em amistoso com a Espanha em 2007.

Barton foi multado por apagar um cigarro no olho de um companheiro no City e ficou seis meses preso por agressão e desordem. No clube de Manchester, ainda foi processado por agredir seu colega Ousmane Dabo. Também colecionou polêmicas pelo Queens Park Rangers e acumulou desafetos, incluindo Neymar, contra quem disparou em diversas oportunidades.

No Burnley, foi suspenso por 18 meses por ter realizado 1.260 apostas ao longo da carreira, inclusive em jogos nos quais atuou. Agora, mira um reinício como técnico. "Meu primeiro emprego como técnico é uma grande decisão para mim e estou muito feliz com a oportunidade dada. Estou chegando a um clube com muita ambição", comemorou.