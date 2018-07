Polêmico Joey Barton é suspenso por três semanas pelo Rangers na Escócia

Considerado um dos jogadores mais polêmicos do futebol na atualidade, Joey Barton agora arrumou problemas no seu próprio clube. Nesta segunda-feira, o Glasgow Rangers anunciou a suspensão do jogador por três semanas após ele se envolver em confusão na sequência do Old Firm, o tradicional clássico escocês que a equipe faz com o Celtic.

Barton teve uma discussão acalorada com Andy Halliday, seu companheiro de clube, após o seu clube ser goleado por 5 a 1 pelo Celtic. "Joey Barton foi hoje suspenso pelo clube e não poderá retornar a Ibrox (o estádio do Rangers) ou Auchenhowie (o CT do clube) por um período de três semanas", anunciou o Rangers. "É necessário tempo e espaço tanto para o clube como para o jogador avaliar tudo o que aconteceu", acrescentou o clube escocês.

O meia, de 34 anos, tem passagens por diversos clubes do futebol inglês, com destaque para o Manchester City, onde iniciou a sua carreira. E desde aquela época ele vem tendo problemas dentro e fora dos gramados. Em 2008, por exemplo, passou 77 dias na cadeira após brigar na rua em Liverpool.

Em 2012, quando jogava pelo Queens Park Rangers, Barton foi suspenso por 12 jogos por conduta violenta durante uma partida do Campeonato Inglês. Isso levou o meia, inclusive, a ser emprestado ao clube francês Olympique de Marselha. No Brasil, ele ficou mais conhecido por críticas a Neymar e Thiago Silva.

O Rangers decretou falência em 2012 e foi rebaixado para a quarta divisão escocesa. O time retornou à elite na atual temporada e ocupa o quinto lugar no torneio nacional.