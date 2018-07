Polícia alemã anuncia que 21 torcedores do Galatasaray são presos

A confusão protagonizada pela torcida do Galatasaray na derrota por 4 a 1 para o Borussia Dortmund, na última terça-feira, na Liga dos Campeões, não passou impune. Nesta quarta, a polícia da Alemanha anunciou que 21 destes torcedores foram presos e serão indiciados pelos atos cometidos durante a partida.

A partida de terça-feira chegou a ficar paralisada em duas oportunidades, quando torcedores do Galatasaray arremessaram rojões, sinalizadores, bombas de fumaça, cadeiras e outros objetos em direção à torcida do Borussia Dortmund e ao gramado. Antes do apito inicial, também ocorreram distúrbios e a polícia precisou intervir para evitar uma briga generalizada entre alemães e turcos.

Além das prisões e da abertura do inquérito, a polícia local deteve e checou a identidade de 700 torcedores do Galatasaray, quase todos eles residentes na Alemanha. Apesar de toda esta confusão, não foi reportada nenhuma entrada de torcedor com ferimentos graves nos hospitais da região.