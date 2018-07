Polícia chilena encontra drogas e espada com torcedores colombianos

Oficiais da alfândega chilena encontraram cocaína, maconha, LSD, facas e um sabre de 40 centímetros em dois ônibus que levavam torcedores colombianos para a Copa América. A informação é do próprio sérvio de aduana do País.

Os ônibus foram parados no posto de Chacalluta, localizado na cidade de Arica, região norte do Chile e que faz fronteira com o Peru. Os fãs estavam viajando da capital colombiana, Bogotá, em direção a Santiago. Na quarta-feira, a seleção da Colômbia enfrenta o Brasil, no estádio Monumental, pela segunda rodada do Grupo C da Copa América.

As autoridades chilenas reforçaram a segurança nas fronteiras do País durante as três semanas em que o torneio continental acontecerá.