Polícia da Alemanha prende torcedores russos após ataque

Responsáveis por alguns dos incidentes mais graves entre torcidas nesta Eurocopa, na França, torcedores russos também foram presos na Alemanha. De acordo com a polícia local, seis russos foram detidos por atacarem turistas espanhóis na cidade de Colônia.

A polícia investiga se eles têm relação com os russos detidos em solo francês, em razão de seguidas confusões, a principal delas uma briga com torcedores ingleses. Segundo a polícia de Colônia, cinco deles foram presos em flagrante. Estavam alcoolizados e possuíam ingressos para assistir a jogos da Rússia na Eurocopa. Além disso, tinham máscaras e protetores de boca, o que seriam característica de hooligans da Rússia.

Iniciada na sexta-feira, a Eurocopa tem sido um sucesso de público, com estádios lotados, mas grupos minoritários de torcedores, em especial ingleses e russos, têm preocupado as autoridades. Segundo dados divulgados nesta quinta pelo Ministério do Interior da França, 24 pessoas foram conduzidas à fronteira e expulsas do país por participarem de distúrbios.

As prisões e expulsões de torcedores russos têm gerado até um atrito político e diplomático entre França e Rússia. O embaixador francês em Moscou foi convocado para dar esclarecimentos sobre o assunto nesta semana.