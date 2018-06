Polícia da Itália prende 9 pessoas por corrupção em construção do estádio da Roma

Autoridades da Itália prenderam nesta quarta-feira nove pessoas por suspeita de corrupção na construção do novo estádio da Roma, na capital italiana. A detenção deve adiar ainda mais a entrega da arena, que era esperada para ficar pronta para a temporada 2016/2017 do futebol europeu.

Entre os presos estão Luca Parnassi, principal responsável pela construção, e seis dos seus colegas de trabalho. A prefeita da cidade, Virginia Raggi, afirmou que "aqueles que erraram vão pagar". "Nós apoiamos a legalidade", avisou ela. Segundo o procurador do caso, nenhum dirigente da Roma está sob suspeita nas investigações.

As prisões devem atrasar ainda mais a construção do estádio, cujo projeto foi anunciado em março de 2014, pelo presidente do clube, James Pallotta. A meta inicial era de que a arena ficasse pronta até a metade de 2016.

No entanto, as obras ficaram paralisadas por meses por questões ambientais e também em razão de críticas pelo apoio de financiamento público. O novo e grandioso projeto do estádio da Roma inclui um centro de treinamento, um complexo de entretenimento e até um espaço para escritórios.