Polícia de Manchester reforça segurança para clássico

Além de aumentar o efetivo nas ruas da cidade, a polícia resolveu proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na região do Estádio City of Manchester, onde acontecerá o clássico deste sábado.

Quem entrar nessa "zona de exclusão" com bebidas alcoólicas terá o produto confiscado pela polícia. Além disso, há a promessa de impedir que torcedores bêbados entrem no estádio mesmo que tenham ingresso.

O clássico deste sábado é decisivo para os dois times. O Manchester United precisa da vitória para encostar no líder Chelsea e manter as chances de título no Campeonato Inglês. E o Manchester City luta para manter a quarta posição, que lhe dá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.