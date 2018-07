Polícia de SP prende dois barra-bravas no Itaquerão A Polícia Federal (PF) de São Paulo deteve dois barra-bravas, os torcedores violentos da Argentina, na tarde desta quarta-feira, no Itaquerão, em São Paulo, onde a seleção argentina bateu a Holanda, nos pênaltis, pela semifinal da Copa do Mundo. De acordo com a PF, os homens foram retirados do estádio, notificados e terão um prazo de 72 horas para saírem do país.