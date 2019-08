Polícia vai dobrar escolta de times e torcedores no jogo entre Palmeiras e Grêmio

A Polícia Militar do Estado de São Paulo vai dobrar a escolta dos torcedores e das delegações de Palmeiras e Grêmio no jogo desta terça-feira à noite, no Pacaembu, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Com isso, a PM vai destacar um pelotão a mais do policiamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) para fortalecer a escolta.

"Estamos reforçando o efetivo de Rocam para fazer a escolta das delegações e das torcidas. Em um evento normal, faríamos com um pelotão, e estamos colocando um a mais", afirmou o major Ricardo Xavier, responsável da Polícia Militar pela segurança nos estádios, em entrevista ao Estado. Em outras áreas não haverá aumento de efetivo.

De acordo com informações da PM, muitos torcedores farão a viagem de Porto Alegre a São Paulo para acompanhar a partida desta terça-feira. A expectativa é de que o Pacaembu receba cerca de 2 mil gremistas no setor visitante. No duelo de ida, quando o Palmeiras venceu o duelo por 1 a 0, gol de Scarpa, torcedores de Grêmio e Palmeiras ocuparam os mesmos espaços antes de o jogo começar na Arena do Grêmio. As organizadas dos clubes têm bom relacionamento.

Mesmo com este contexto, a PM decidiu aumentar o efetivo por se tratar de um jogo decisivo e por causa da presença de muitos torcedores. Os ingressos estão esgotados desde a última quarta-feira. Com isso, o Pacaembu deve receber mais de 35 mil torcedores.

PROBLEMA HISTÓRICO

Em 2006, a Polícia Militar evitou uma tragédia no Pacaembu. Após sair em vantagem no marcador, o Corinthians perdeu por 3 a 1 do River Plate, em partida válida pelas oitavas de final da Libertadores. Revoltados com a eliminação iminente, corintianos tentaram invadir o campo e entraram em confronto com a polícia, que conseguiu conter os torcedores. A partida acabou sendo encerrada pelo árbitro chileno Carlos Chandía por falta de segurança.