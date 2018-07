Polícia Federal e MP identificam suspeitos de manipulação de jogos

A polícia e o Ministério Público já identificaram várias pessoas envolvidas com a tentativa de manipulação de resultados em jogos das divisões menores do futebol paulista. A investigação teve início em agosto e ocorre em sigilo. Ainda não há situações conclusivas, mas pelo menos em um caso, o da vitória do Rio Preto sobre o Grêmio Barueri por 4 a 0, os indícios de manipulação são fortes.

"Há pessoas identificadas, o Ministério Público mantém isso em sigilo, mas já está sendo apurado o envolvimento dessas pessoas", disse nesta segunda-feira o vice-presidente executivo da Federação Paulista de Futebol, Fernando Solleiro.

Ele é um dos seis integrantes do Comitê de Integridade da entidade, que também trabalha na identificação de jogos suspeitos e troca e abastece de informações a Polícia Federal e o Ministério Público.

As pessoas identificadas são as que abordam clubes, atletas e árbitros propondo alterações no resultado e andamento de um jogo em troca de vantagens financeiras. "Todo mundo está suscetível a essa abordagem. Os gestores, os atletas, os técnicos, os árbitros", diz Solleiro. "É incrível a capacidade dessas pessoas de invadirem o nosso futebol, e o interessante é que nada é no Brasil. Os sites de apostas estão lá fora, essa turma é da Ásia, do Brasil só são os corruptores, as pessoas que tentam buscar esses arranjos para os resultados."

De acordo com ele, não existe um grande número de aliciadores sob investigação. Para Solleiro, o tratamento a ser dado aos jogos em que forem comprovada a manipulação não deverá ser tão radical como as aplicadas em 2005, no escândalo que ficou conhecido como a Máfia do Apito, quando vários jogos apitados pelo então juiz Edilson Pereira de Carvalho foram anulados e disputados novamente.

"Não acredito que seja nesse nível ou de parar o campeonato. O clube, os atletas , os árbitros que forem identificados é claro que serão punidos, banidos", disse.

Solleiro não quis revelar quantos jogos estão sendo alvo do trabalho do Comitê de Integridade e do MP. Mas revelou que, deles, apenas o duelo entre Barueri e Rio Preto tem "fortes indícios" de manipulação. "A SportRadar (empresa especializada em monitorar possíveis manipulações em resultados, contratada pela FPF para fazer varredura dos jogos) disse que nesse jogo tem grandes indícios de ter havido manipulação."