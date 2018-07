Polícia e torcedores do Corinthians entram em confronto após o jogo

Mais um jogo do Corinthians no estádio em Itaquera terminou em confusão com a Polícia Militar. Na saída dos torcedores, os PMs soltaram muitas bombas, provocando correria e assustando muita gente que tentava chegar à estação Itaquera do metrô.

Foram alguns minutos de pânicos e ao que tudo indica o início do problema se deu por causa das faixas que algumas uniformizadas têm levado ao estádio criticando a Rede Globo, a Federação Paulista de Futebol e o próprio clube. Um congestionamento de carros foi formado porque as saídas de veículos foram bloqueadas.

Segundo o capitão Zaccaro, a intervenção policial ocorreu porque um grupo de torcedores teria simulado uma ação no portão enquanto outro grupo esperava para atacar. "Em nenhum momento houve problema com a torcida por causa das faixas. Eles fecharam os policiais no portão e passaram a agredir. Eram garrafas, latas de cerveja, e começaram a atirar nos policiais", disse, em entrevista à CBN.

Na correria, teve torcedor ficando acuado, pois a polícia bloqueou o retorno para as arquibancadas, e grades de proteção, próximas do estacionamento, foram derrubadas. As bombas da tropa de choque também causaram medo nos torcedores. A confusão ocorreu mais uma vez no mesmo setor que ficam as organizadas.

O oficial conta que muitos veículos estavam no meio da confusão. "Começaram a arremessar mais pedras, grades, houve necessidade de reprimir a injusta agressão ao policiamento. Eles se armaram de paus, pedras e vieram para cima da PM. Parece uma ação orquestrada, não sei em virtude de que. Ninguém foi detido, porque eles mantiveram uma distância. Foi uma ação orquestrada", afirmou.