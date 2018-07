Polícia encontra armas na casa de torcedor palmeirense

SÃO PAULO - A Polícia Civil revelou nesta quinta-feira que realizou uma busca na casa do torcedor palmeirense Tiago Alves Lezo, na Freguesia do Ó (zona norte de São Paulo). Foram apreendidos um canivete, cassetete e munição, além de um quadro com o símbolo da Mancha Alviverde com uma arma em cada uma das mãos.

Tiago, que cumpre prisão preventiva de 30 dias, é irmão gêmeo de André Alvez Lezo, que morreu no último domingo, após ser alvejado por um tiro na briga entre torcedores da Gaviões da Fiel e da Mancha, na Avenida Inajar de Souza, na zona norte da capital.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, a apreensão foi feita na última terça. Jorge Carrasco, diretor do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) que investiga o caso, diz que não pode revelar outras informações.

Enquanto isso, o Ministério Público Estadual expediu uma recomendação à Federação Paulista de Futebol (FPF) e aos clubes da Série A-1 para que suspendam a oferta e a venda de ingressos das partidas nas sedes das torcidas organizadas. As facções tradicionalmente recebem entradas para comercializá-las em suas sedes.

Na última quarta, três pessoas receberam o coração, o pulmão e o fígado de Guilherme Vinicius Jovanelli Moreira, de 19 anos, torcedor da Mancha que morreu na última terça, após receber golpes de barra de ferro na cabeça.