Polícia espanhola prende 23 torcedores antes de clássico entre Sevilla e Betis

A polícia espanhola anunciou neste sábado a prisão de 23 torcedores que estiveram em uma briga generalizada horas antes do clássico local entre Sevilla e Betis, na cidade de Sevilha. Os dois times da mesma cidade vão se enfrentar ainda neste sábado, em rodada do Campeonato Espanhol.

De acordo com as autoridades, a briga foi "agendada" por grupos de torcedores das duas equipes, através das redes sociais. Um deles precisou ser encaminhado ao hospital. A polícia, que reforçou a segurança ao redor do estádio Ramón Sánchez Pizjuán, não revelou detalhes sobre as detenções.

A rivalidade entre os dois times de Sevilha é considerada uma das maiores da Espanha. O Sevilla luta pelas primeiras posições da tabela, ocupando no momento a quinta colocação. Já o Betis tenta se afastar da zona de rebaixamento, no 14º posto.

