Polícia francesa prende 95 torcedores do Ajax em Paris antes de jogo

A polícia francesa prendeu 95 torcedores do Ajax na noite desta segunda-feira, véspera da partida da equipe holandesa contra o Paris Saint-Germain, na capital francesa. Eles foram detidos por portarem armas e por terem viajado sem permissão para assistir ao jogo válido pela Liga dos Campeões.

De acordo com as autoridades, eles não estavam entre os 850 torcedores holandeses liberados para acompanhar a partida em Paris. O grupo que tinha a permissão viajou de Amsterdã para Paris sob a supervisão da polícia. Os fãs detidos estavam armados com barras de ferro, soco inglês e máscaras.

As autoridades francesas liberaram 41 torcedores durante a noite, mas 54 ainda seguem detidos nesta terça. Fãs do PSG e do Ajax já têm histórico de rixa violenta e a polícia teme que confrontos venham a acontecer à noite, antes e depois da partida envolvendo as duas equipes em Paris.

Líder do Grupo F, o PSG já está classificado para as oitavas de final, assim como o Barcelona, segundo colocado da chave. O Ajax, na terceira posição, não tem mais chances de avançar à fase de mata-mata.