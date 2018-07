Polícia identifica e procura agressor de goleiro da 2.ª divisão do Inglês

LONDRES - A polícia disse neste sábado que identificou o torcedor que atacou o goleiro Chris Kirkland, com passagem pela seleção da Inglaterra, após invadir o campo durante a partida entre Sheffield Wednesday e Leeds United, disputada na sexta-feira e válida pela segunda divisão do Campeonato Inglês.

O homem não foi detido e conseguiu retornar ao setor destinado aos torcedores do Leeds em Hillsborough. Ele derrubou Kirkland ao atingi-lo com as duas mãos no rosto, em uma partida que ficou marcada por vários problemas provocados pelo público.

"Com a ajuda do público, identificamos claramente o agressor que é suspeito de agredir o goleiro do Sheffield Wednesday", disse o detetive inspetor Mark Monteiro, da polícia de South Yorkshire. "Estamos lidando com a denúncia feita pelo jogador e estamos atualmente colhendo os depoimentos, recolhendo provas e realizando o inquérito para localizar e prender o infrator".

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), disse neste sábado que uma investigação foi aberta sobre o incidente e está aguardando o relatório do árbitro sobre o comportamento dos torcedores, que também arremessaram várias garrafas em campo e proferiram cânticos ofensivos.

Kirkland, do Sheffield Wednesday, precisou receber atendimento médico depois de ser agredido por um dos torcedores do Leeds que invadiram o campo depois que sua equipe empatou a partida em 1 a 1 nos minutos finais do segundo tempo.

"A FA condena as cenas em Hillsborough na noite passada", disse a entidade em um comunicado oficial. "Nós iniciamos imediatamente uma investigação e estamos em contato com ambos os clubes. Nós vamos falar com as autoridades para identificar e levar aos tribunais qualquer pessoa que se envolveu em qualquer tipo de desordem criminosa".