Polícia impede entrada de 32 barra-bravas no Brasil Uma ação de fiscalização já barrou a entrada de 32 barra-bravas no Brasil desde o início da Copa do Mundo, segundo balanço divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça. De acordo com as informações, dois dos torcedores argentinos foram notificados a deixar o País em até 3 dias após serem autuados durante jogo realizado em Belo Horizonte, onde a seleção de Messi venceu o Irã por 1 a 0, no Mineirão, no último sábado.