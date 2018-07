Polícia inglesa investiga armação em cartão amarelo LONDRES - As denúncias de combinações de resultados têm sido cada vez mais frequentes no futebol. Neste domingo, o novo escândalo, revelado pelo tabloide The Sun, é um cartão amarelo forçado na segunda divisão do Campeonato Inglês. A polícia e o Associação Inglesa de Futebol (FA) já investigam. De acordo com o tabloide, o ex-jogador nigeriano Sam Sodje, do Portsmouth, recebeu 30 mil libras (cerca de R$ 114 mil) para receber um cartão amarelo durante partida da segunda divisão inglesa.