Polícia inicia operação para prender envolvidos na pancadaria em Joinville

RIO - A Polícia Civil do Paraná iniciou na madrugada dessa quinta-feira uma operação policial para prender os envolvidos na briga entre torcedores de Atlético-PR e Vasco, na Arena Joinville. Denominada Operação Cartão Vermelho, a ação ocorre simultaneamente desde as 5h no Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Foram expedidos 20 mandados de prisão e um de busca e apreensão, este último na sede da torcida atleticana Os Fanáticos.

No Rio, cerca de 20 agentes do Núcleo de Apoio aos Grandes Eventos (NAGE), da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) e da Divisão de Homicídios da Capital (DH/Capital) tentam cumprir os mandados de prisão. Presos em Joinville no dia do jogo, os vascaínos Arthur Barcelos Lima Ferreira, Jonathan Fernandes dos Santos e Leone Mendes da Silva tiveram o pedido de liberdade provisória negada na terça-feira, 17, pela juíza Karen Francis Schubert Reimer.

Juliano Borguetti, ex-vereador envolvido no confronto entre as torcidas, está na lista dos que devem ser presos. Procurado em sua casa, ele não foi encontrado e é considerado foragido pela polícia. Em nota oficial, Borguetti declarou que está em sua casa, em Curitiba, e que irá prestar esclarecimentos à polícia.

A pancadaria entre as torcidas ocorreu durante a partida que definiu o rebaixamento do Vasco, na última rodada do Brasileirão. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, o árbitro precisou paralisar o jogo para que a situação fosse contida.

Na sexta-feira, 13, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou o episódio de violência entre as torcidas durante a partida. O Atlético-PR foi condenado à perda de 12 mandos de campo, metade com os portões fechados, e multa de R$ 140 mil. Ao Vasco foi imposta multa de R$ 80 mil, além de oito perdas de mando de campo, sendo quatro com portões fechados.

A disputa, que terminou em 5 a 1 para os atleticanos, valia uma vaga para o Atlético-PR na Copa Libertadores da América e a permanência do Vasco na Série A.