Polícia italiana promete 'atenção especial' com os torcedores do Liverpool

A polícia italiana prometeu nesta sexta-feira ter "atenção especial" com os torcedores do Liverpool que devem "invadir" a capital na próxima quarta-feira para o duelo contra a Roma, pela volta das semifinais da Liga dos Campeões. São esperados cerca de 5 mil torcedores ingleses na cidade.

As medidas de segurança foram discutidas em reunião nesta sexta que contou com a presença de autoridades britânicas e italianas, além de representantes dos dois clubes e da Uefa, entidade que organizada a competição. Juntos, eles definiram medidas de reforço para evitar novos episódios de violência envolvendo torcedores dos dois times.

Clubes e órgãos de segurança estão preocupados porque no jogo de ida houve um confronto que resultou na prisão de dois torcedores da Roma e de uma internação de um fã do Liverpool. Os italianos são acusados de tentar matar o rival num confronto na terça desta semana, dia do jogo de ida, na Inglaterra. O fã inglês está internado em condição crítica.

Para evitar novos confrontos, a polícia italiana avisou que vai monitorar todos os voos e aeroportos que devem ser utilizados pelos torcedores do Liverpool e não somente em Roma, mas também nas cidades mais próximas. As autoridades da Itália prometeram também fornecer "todas as informações relevantes" para orientar os ingleses em solo italiano, até o Estádio Olímpico, palco do jogo.

O Liverpool venceu a partida de ida pelo inesperado placar de 5 a 2. Para o jogo da volta, a Roma precisa vencer por ao menos 3 a 0 para conquistar a vaga na sonhada final - algo que o time italiano já fez contra o Barcelona, nas quartas de final.