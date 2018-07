Polícia londrina investiga juiz por acusação de racismo

LONDRES - A polícia metropolitana de Londres, a Scotland Yard, abriu nesta terça-feira uma investigação contra um árbitro, que teria utilizado "linguagem inadequada" com dois jogadores do Chelsea, durante a partida de domingo contra o Manchester United, válida pelo Campeonato Inglês.

Inicialmente, a acusação inicial foi feita pelo próprio Chelsea na Associação de Futebol da Inglaterra, mas a queixa realizada na polícia, com a alegação de racismo, foi do presidente da Sociedade de Advogados Negros. O nigeriano John Obi Mikel e o espanhol Juan Mata teriam sido alvos de insultos raciais do árbitro Mark Clattenburg, que também irritou o time londrino por supostos erros cometidos no jogo.

A Scotland Yard disse que está investigando "supostos comentários feitos durante uma partida de futebol entre Chelsea e Manchester United". "Nós continuamos a trabalhar em parceria com o Chelsea e a Associação de Futebol da Inglaterra, a fim de considerar qualquer acusação", acrescentou.