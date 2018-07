Polícia Militar arma esquema de última hora e despista 'brigões'

Temendo um conflito entre corintianos e palmeirenses na Estação da Luz, a Polícia Militar decidiu armar um esquema de última hora e mudou o trajeto que os membros da torcida organizada Mancha Alviverde, concentrados no Terminal Palmeiras-Barra Funda, fariam para chegar até a Arena Corinthians, em Itaquera. Na estação, a PM orientou os torcedores a tomar o Expresso Leste, que parou somente na Estação Dom Bosco, uma após a Corinthians-Itaquera. De acordo com o Tenente Vasconcelos, a PM só teve conhecimento do plano às 11 horas deste domingo.

"Estava previsto que ia ser feita baldeação na Estação da Luz, mas a CPTM acabou disponibilizando essa linha especial para levar os torcedores do Palmeiras. Mesmo assim, acredito que não haveria problemas porque a PM está muito bem preparada", explicou Vasconcelos. Após descer na Estação Dom Bosco, os palmeirenses fizeram uma caminhada de cerca de 45 minutos e já começam a entrar na Arena Corinthians. Não há registros de confusão.