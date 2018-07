Polícia Militar define cota menor de ingressos para os atleticanos

Em meio a muita comemoração da torcida do Cruzeiro pela conquista do título do Campeonato Brasileiro, os jogadores do clube já se concentram na decisão da Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Nesta segunda, a Polícia Militar definiu que os atleticanos terão à disposição somente 1.854 ingressos - menos dos 10% que prevê o regulamento.

Contudo, o Atlético exige 6.271 bilhetes. Nesta segunda, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) foi acionado pelo clube alvinegro e reiterou o seu apoio.

A decisão de diminuir a cota dos atleticanos foi tomada por medida de segurança, disse o comandante do Batalhão de Eventos da PM, coronel Ricardo Machado. Segundo ele, o Cruzeiro anunciou que tinha apenas 10 mil bilhetes à disposição, porém em espaços aleatórios do estádio. "O Cruzeiro nos disse que ainda tem 10 mil ingressos para serem vendidos. Mas só poderia alocar os atleticanos de forma pulverizada. Mas nós não teríamos condições de manter a segurança, já que não trabalhamos com formas desconcentradas de torcidas", revelou.

Cerca de 3,1 mil policiais farão a segurança da decisão da Copa do Brasil, no mesmo padrão adotado na Copa do Mundo. O Atlético tem grande vantagem com a vitória por 2 a 0 na primeira partida, no estádio Independência. O time alvinegro pode perder até por dois gols de diferença, desde que marque um. O Cruzeiro precisa vencer por três gols de vantagem. Vitória celeste por 2 a 0 leva o jogo para os pênaltis.